V boj za najlepšo Slovenko tudi bobnarka in operna pevka (FOTO)

Ogledalce, ogledalce na steni, povej, katera najlepša v deželi je tej, so se kot v pravljici včasih spraševale generacije deklet po svetu v prepričanju, da je lepota ključ, ki jim bo odklenil vrata do uspeha. Morda katera res, a ta ključ je le eden od mnogih, kar še dobro vedo dekleta, ki se potegujejo na naziv miss Slovenije. Najlepše Slovenke? Vsekakor. A tudi podjetne, sposobne, komunikativne, delavne, iznajdljive … Vse to in še več mora biti dekle, ki bo na finalnem izboru prejelo lento in čudovito krono. In ker bo jeseni na izboru za mis sveta v Portoriku zastopala domovino, mora res dobro poznati naš košček sveta.

3. septembra bodo izbrali najlepšo.

V petek so se lepotice predstavile v Braslovčah, kjer bo 3. septembra tudi zaključni izbor najlepše Slovenke. »Vse, kar se dogaja pri projektu Miss Slovenije, ima neko vsebino, ozadje in nič ni naključje. Tudi to ne, da smo se danes zbrali v Braslovčah, in ne v Ljubljani ali na Bledu. Finale projekta Miss Slovenije se namreč pod sloganom Podpirajmo slovensko in podprimo Slovenijo vsako leto seli v drug slovenski kraj, ki je spregledan in zapostavljen,« je izbiro prizorišča pojasnila voditeljica petkovega dogodka Maja Zupan, ki je miss Slovenije postala leta 2017.

Lana Šantelj je odlična košarkarica.

Letošnja rdeča nit je podjetništvo na podeželju, saj želijo organizatorji sporočiti, da smo lahko uspešni tudi zunaj središč. Raznolikost, naravna in kulturna dediščina namreč ponujata številne priložnosti za poslovne uspehe. Tako so kandidatke že spoznale poslovne partnerje projekta, pri katerih se bodo urile v najrazličnejših veščinah, konec meseca bodo možgančke kodrale tudi na hackathonu, kjer bodo reševale poslovne izzive tehnološkega podjetja, izobraževale se bodo o naravni negi kože in pripravi domače kozmetike, srečale bodo podjetnike iz savinjske regije, na gradu Žovnek bodo maja izvedle delovno akcijo.

Šopek najlepših FOTOGRAFIJE: Pia Dolar

Ne bodo se ozirali le v preteklost, finalistke se bodo srečale tudi z našo prihodnostjo, z otroki, ki jih bodo podučile o pomembnosti gibanja v naravi, prelevile se bodo tudi v animatorke v vrtcu. Seveda ne moremo mimo kulinarike, enega najpomembnejših prepoznavnih elementov vsake države: dekleta se bodo tako od članic društev podeželskih žena naučile pripraviti tradicionalne in lokalne jedi, ki jih bodo prebivalci Braslovč nato na posebnem dogodku lahko tudi poskusili. Da bi komisija lahko čim bolj pravično odločila, kateri podeliti krono, mora kandidatke tudi spoznati.

Predstavilo se jih je 19 V petek se je v Braslovčah predstavilo 19 finalistk za miss Slovenije: Larisa Brumec, Urša Trontelj, Talita Sofija Komelj, Ana Oder, Blažka Hojak Šalamun, Aneja Založnik Jaušnik, Anja Korenč, Sarah Ženko, Ana Malavašič, Teja Tripkovič, Lana Šantelj, Hana Klaut, Kaja Koršič, Klara Šmigoc, Kristina Mihelčič, Vida Milivojša, Urška Koštrun, Anastazija Marič in Tina Mahnič.

Kaja Koršič je navdušila z igranjem na bobne.

Da so zelo ustvarjalne, so lepotice pokazale že s predstavitvenimi videi, z nastopi pa so navdušile tudi v petek zvečer. Na odru kulturnega doma Braslovče so pele in plesale, nekatere so razkrile svojo športno plat. Košarkaricaje s seboj prinesla žogo in obiskovalcem pokazala spretnosti pod košem,pa je celo državna podprvakinja v kegljanju. Z zanimivim in ne prav pogostim športom za kondicijo skrbi tudi, magistra industrijske farmacije, obožuje namreč ples ob drogu.

Urška Koštrun obožuje motorje.

Nič manj gibčna ni bodoča zobozdravnica, ki obožuje akrojogo, nevroznanstvenicatrenira sodobni ples in se sprošča z jogo, prava avanturistka pa je, ki rada zaide v fitnes, še raje pa sede na motor in se odpelje novim dogodivščinam naproti. Motor obožuje tudi, celo tako zelo, da je na braslovški oder prišla kar v motoristični opremi. Med dekleti so tudi mojstrica ličenja, fotografinja, slikarka in glasbenici:študira operno petje, Kaja Koršič pa je prava rockerica, ki je v petek z bobnanjem navdušila polno dvorano kulturnega doma v Braslovčah. Ni dvoma, da letošnji šopek najlepših sestavljajo raznolike cvetlice iz vseh koncev Slovenije, vsaka posebej edinstvena in čudovita. Komisija, ki bo morala 3. septembra med njimi izbrati le eno, bo imela resnično težko delo.