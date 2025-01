V 2025. kar dvakrat s Silvestrskim poljubom (FOTO)

Silvestrski poljub je Alfi Nipič zapel celo dvakrat. Čarobni Maribor je tokrat poskrbel, da so bili gostinci prvič brez pripomb, saj je bil prav vsak dan nabit z obiskovalci. Dobro so se prijele tudi priprave na večerno silvestrovo od 11. ure zjutraj pa vse do sončnega zahoda, ki jih je pred leti začel Rožmarin. Tokrat so ga kopirali vsi gostinski lokali, ki so goste zadržali še krepko čez sončni zahod.

Novinarka Jana Ujčič je prva poljuba prejela od legendarnih gasilcev Mateja Zidariča in Denisa Habjaniča.

Vendarle pa najbolj tradicionalen skok v novo leto še vedno poteka na Trgu Leona Štuklja, ki ga je tudi tokrat obiskala večtisočglava množica. Ogrevala (in zabavo zaključila) jo je ptujska zasedba The Schminkers, ki s kakovostnim preigravanjem priredb lahko zadovolji prav vse okuse. Na odru so zadnje sekunde starega leta odštevali Stane Kocutar, povezovalec programa, Alfi Nipič ter mariborski župan Saša Arsenovič.

Saša Arsenovič, Alfi Nipič in Stane Kocutar so odštevali skupaj s polnim trgom. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Maribor se že več kot desetletje distancira od tradicionalnih ognjemetov, ki so bili vrsto let največji marketing Festivala Lent in silvestrovanj. Dežurne službe so potrdile, da večjih posredovanj in izgredov to noč ni bilo. Alfi Nipič pa je množici zaupal, da Silvestrski poljub prepeva že 53 let zapored, in sicer vse odkar je bil prvič predvajan v silvestrskem programu nacionalne televizije leta 1972.

Nešo Tokalić, igralec in basist skupine The Schminkers, s pevcem Davidom Matićijem

Maribor je pokal od poljubov.

Nekdanji vinski kraljici Lucija Mukenauer ter Neža Jarc v družbi prijateljev iz tujine