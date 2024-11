Urškin poljub zanetil škandal

Celjan Iztok Gartner se je po dolgem času vrnil k stari ljubezni, radiu, kjer je pred mnogimi leti tudi začel medijsko kariero. Vsak dan ga lahko poslušate na legendarnem celjskem Radiu Fantasy, kjer skrbi za dobro voljo poslušalcev in jim servira zanimive zgodbe iz sveta pop kulture.

»Radio je bil in ostaja moja prva ljubezen, zato sem zelo vesel, da sem se po dolgem času vrnil pred mikrofon, kjer vsak dan ustvarjam kar se da zanimive vsebine za naše poslušalce,« pravi Gartner, ki pa se je letos odločil za še eno novost v karieri. V skladu s tem, da so podkasti trenutno zelo priljubljeni, se jih je odločil snemati tudi sam, pri tem pa v svojo družbo vabi zanimive goste, znane Slovence in Slovenke.

Po novem je spet pri mikrofonu, tokrat Radia Fantasy.

»Sprašujem jih o vsem mogočem. Seveda vem, da je na tem področju že kar velika konkurenca in da sem na youtubu tako rekoč nov. Pa vendar se mi zdi, da imam veliko izkušenj glede na nedavno kariero pred kamerami. Ker trenutno nimam nobene televizijske oddaje, mi je postalo malo dolgčas in sem začel pač snemati intervjuje na svojem kanalu​ na youtubu,« nam je razkril znani Celjan, ki obožuje erotiko in je obiskal domala vse erotične sejme doma in v tujini. In si zaradi tega pridobil vzdevek Fuking Gartner. No, prav ta vzdevek pa so zdaj nekateri pograbili kot suho zlato, saj se je v javnosti pojavila fotografija, na kateri je Gartnerju poljub na lica namenila naša predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. In ja, tudi njo je povabil v svoj podkast.

»Najprej sem se lotil manj znanih in vseeno zanimivih posameznikov, zdaj pa sem že začel posegati po pomembnejših in aktualnih gostih, kar se je seveda takoj poznalo pri številu ogledov, ki pridno rastejo,« pravi Gartner, ki nam je razkril, da ga je predsednica parlamenta prijazno sprejela v svoji pisarni in mu namenila urico dragocenega časa.

Izjemna ženska

»Urška je res izjemna ženska. Tista redka kombinacija inteligence, samozavesti in privlačnosti, ki je danes manjka. Med nama je bila takoj krasna kemija, kar se pozna tudi v intervjuju, pa še na koncu sem dobil poljub, kar dokazuje, da sem ji bil zelo simpatičen,« nam je zaupal Gartner. A prav ta nedolžni poljub na lica je povzročil vihar v kozarcu vode, kot radi rečemo. Kot nam je ekskluzivno zaupal Gartner, je zgrožen, da je fotografija z Urškinim poljubom dvignila toliko prahu in zgražanja.

»Gre za nedolžen poljub na lica. Zato sem brez besed. To je pokazatelj, kakšna dvojna merila imajo ljudje pri nas. Da en poljub povzroči več jeze in zgražanja kot vse drugo, kar v zadnjem času počnejo naši politiki, ki pogosto spodbujajo nestrpnost in so žaljivi, je res skrb vzbujajoče. Osebno sem zgrožen in žalosten,« je ekskluzivno povedal za Slovenske novice.