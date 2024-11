Urška Klakočar Zupančič: Jokam v postelji, da me nihče ne vidi

Celjski voditelj, ki je javnosti znan tudi kot kralj seksa Iztok Gartner, je v svojem intervjuju gostil predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič. Ta ga je sprejela v svoji pisarni, med njima pa je bilo čutiti kolegialno kemijo. Objavila sta tudi fotografijo, na kateri ga Klakočar Zupančič poljubi na lice, to pa je povzročilo nemalo razburjena med javnostjo, smo pisali v članku Urškin poljub zanetil škandal in pogrom: »Osebno sem zgrožen in žalosten« (FOTO).

Predsednica DZ mu je v sproščenem pogovoru zaupala, da živimo v šovinističnem svetu in da ženska v takem svetu lahko uspe le »z zvitostjo, intelektualnim humorjem in inteligentno izbiro besede«.

Pravi, da sicer v državnem zboru še kdaj reagira čustveno, a se uči pravih reakcij, ko ji posamezni poslanci »stopijo na živec«.

»Tudi Golob kdaj čustveno reagira, a je velik človek«

»Gre za čustvene reakcije kot pri vsakem drugem človeku,« je dejala. V tem pa ni drugačen niti predsednik vlade Robert Golob, ki prihaja iz iste stranke kot ona.

»Golob je človek, ki posluša tudi druge argumente in ko premisli, zna sprejeti dobro odločitev. Ampak tako kot vsi mi, zna tudi hipno odreagirati in to so lahko čustvene reakcije kot pri vsakem drugem. In potem ko premisli, vidi, da bi lahko ravnal drugače. Je pa tudi človek, ki se zna opravičiti. In to je kvaliteta velikih ljudi, da se zavedajo, da niso vsevedi,« je o svojem kolegu povedala Klakočar Zupančič.

Iztoka Gartnerja je Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora, poljubila na lice, kar je nekatere razburilo. FOTO: Osebni Arhiv

Kdaj je nazadnje jokala?

Na vprašanje voditelja Gartnerja, kdaj je nazadnje jokala, je odgovorila, da nedavno. »Pridejo stvari v življenju, ko potočiš kakšno solzo. Zelo me prizadenejo zgodbe trpljenja ljudi, še posebej otrok. In včasih je tudi tako, da spustim kakšno solzo. Poskušam, da me nihče ne vidi. Recimo v postelji, ker me res nihče ne vidi. So dogodki, ki te bolijo in včasih mora človek to dati ven iz sebe, da izčisti svojo dušo.«

Je s tem posredno povedala, da ji nihče ne greje postelje, da torej spi sama? »Ja, včasih tudi,« je ostala skrivnostna.

Janši bi pustila, da me poje, če bi umrla na samotnem otoku

Z voditeljem sta se nekoliko pošalila tudi na svoj račun in račun šefa opozicije Janeza Janše. Kaj bi naredila, če bi se znašla, na samotnem otoku skupaj z Janšo in ali bi med njima lahko preskočila iskrica. »Bi ga pozdravila, potem pa bi hitro odplavala stran,« je sprva dejala.

Nato pa še dodala, da bi morda le skupaj zakurila ogenj, »dlje pa ne bi šlo«. V primeru, da bi bila lačna, pa bi mu dovolila, da me poje, če bi prva umrla,« je dejala. Na ta odgovor sta se oba z voditeljem nasmejala, Gartner pa ji je delal, da je Urška je izjemna ženska, ki ima redko kombinacijo inteligence, samozavesti in privlačnosti.