Ste videli, kaj je Urška Bačovnik Janša oblekla za na volišče? (FOTO)

Tudi na volilno nedeljo je veliko pozornosti pritegnila žena Janeza Janše Urška. Na volišče (svoj glas sta oddala v Šentilju pri Velenju) sta prišla z roko v roki. Medtem ko je bil on eleganten v temno modri obleki, beli srajci in kravati v modrem in rumenem odtenku, se je ona odločila za bolj sproščen in športen videz. Kavbojke je kombinirala z belim suknjičem in nadvse zanimivo majico s potiskom.

Janez Janša s soprogo na parlamentarnih volitvah. FOTO: Jure Eržen, Delo

Oblečena je bila v majico gejevskega aktivista in borca za pravice LGBT. Na beli majici je bilo upodobljeno srce, ikonična ilustracija Keitha Haringa Love Heart. In kdo je Haring? Gre za že preminulega ameriškega umetnika, ustvarjalca pop arta iz 70. in 80. let prejšnjega stoletja, aktivista za pravice istospolno usmerjenih, ki je še posebej cenjen v tej skupnosti. Upodobitev kolaža, ki tvori srce, je Haringova alegorija na svobodno ljubezen, širjenje zavedanja o nevarnosti aidsa in pomen svobodnega, a varnega seksa.