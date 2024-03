Na Ptuju se bodo uresničile Sanje

Kdaj ste se nazadnje čemu čudili kot majhen otrok, se navduševali in obstali brez besed? Kaj je tisto, kar vas zjutraj zbudi v nov dan? Kaj je vaša gonilna sila, od kod črpate kreativno energijo? Vse se začne in konča v sanjah, dokler človek sanja, živi. S temi besedami ekipa z umetniškim vodjem, iluzionistom Samom Sebastianom, vabi v Mestno gledališče Ptuj, kjer se bodo 15. marca uresničile Sanje.

Magični variete vas bo z vrhunskimi odrskimi iluzijami, akrobatiko, plesom, čarovnijami, žongliranjem, ventrilokvizmom in smehom popeljal na nepozabno potovanje skozi domišljijo, kjer se resničnost prepleta z magijo, v trenutek tukaj in zdaj, v prostor, kjer se izzivi zunanjega sveta razblinijo kot milni mehurček. Umetniški vodja je mednarodno priznani iluzionist Sam Sebastian, Sanje pa so eden iz niza dogodkov, ki jih pripravlja ob letošnji 25-letnici poklicnega čarodejstva.

Iluzionist Sam Sebastian 25-letnico poklicnega čarodejstva proslavlja z izzivi. Eden izmed njih je Magični variete Sanje. FOTO: Klemen Razinger

»Ob obletnici sem si zastavil izziv, da naredim nekaj, česar nisem še nikoli, da s tem presenetim tudi publiko. Po uspešnem dnevu čarovnije v Mariboru tako nadaljujem z dogodkom na Ptuju, kjer bom sodeloval z neverjetnima Matjažem Kekcem in Tino Vrdjuka Kekec iz Arbadakarbe. Letošnja finalista šova Slovenija ima talent sta najbolj navdušila občinstvo s točko lebdenja Nabiralka zvezd in upam si trditi, da česa takega slovensko občinstvo še ni doživelo, saj je variete v našem prostoru redka posebnost, ki se ne izvaja pogosto. Zelo se veselim novega izziva, saj se nam bodo na odru pridružili tudi prav posebni gostje,« je povedal Sam Sebastian.

Pomembno je zaupanje

Nabiralka zvezd, nad katero smo se navduševali pred malimi zasloni, je do zdaj njuna najzahtevnejša točka, ki sta jo izvedla, v magičnem varieteju pa bodo gledalci videli še mnogo več. »Sanje so predstava, ne zgolj točka, zato je zahtevnost še toliko večja,« sta povedala mlada oče in mama, ki se jima ideje za nastope razvijejo spontano.

»Tako je, tudi Nabiralka zvezd se je utrnila tako. Ob sprehodih, večernih pogovorih ... v magičnem varieteju bo kar precej takšnih točk, ki so plod najine domišljije, ki se rodijo tako spontano, da te včasih kar preseneti,« pravita Tina in Matjaž, ki sta nam zaupala tudi, kaj je potrebno, da se takšna točka sploh lahko izvede.

Poslastica za oči in ušesa, skupina Noir FOTO: osebni arhiv

»Tehnično je veliko zahtev – od velikosti odra, svetlobe do natančnosti pri delu najine ekipe ... Seveda tudi najina pripravljenost, poznavanje koreografije, zaporedij. Pri takih točkah moraš biti močno osredotočen, da gre res vse po načrtu. A pri tem je najbolj pomembno zaupanje vase in v partnerja ter predvsem, da ne razmišljaš preveč, da pustiš, da steče, da se točka rodi, nato pa jo izpiliš do potankosti,« sta sklenila.

Metalske trebušne plesalke

Poleg para se bodo Samu Sebastianu na odru pridružili zanimivi gostje. Plesalka in gibalka Rebeka Hanžel, Lidija Petković, vokalistka in članica dvojca Cloud Velvet, prava poslastica za oči pa bo zagotovo tudi nastop plesne skupine Noir, ki se predstavlja z dark metal fusion plesnim stilom – moderno obliko trebušnega plesa, združeno s temnimi in metalskimi ritmi. Deluje pod vodstvom Lune Noir. Poleg Slovenije je gostovala že v Avstriji, Franciji, Italiji, na Češkem in Madžarskem.

»V našem magičnem varieteju si želimo le eno: da se nikoli ne odrečete svojim sanjam. Tu smo, da vas spomnimo,« vabijo umetniki.