Umor na domači glasbeni sceni

Matej Kocjančič je lani izdal prvenec, narodnozabavno-kriminalni roman z naslovom Poslednji valček, v katerem bralce popelje v okolje narodnozabavne glasbe, v ambient tipične dolenjske veselice v slikovitem Žužemberku ob slapovih Krke, kjer v skrivnostnih razvalinah pod mogočnim žužemberškim gradom obleži zvezdnik narodnozabavne glasbe Gašper Škrabec, harmonikar glasbene skupine Črne ovce. Obe imeni sta seveda izmišljeni, v zgodbi pa se pojavi tudi kopica resničnih oseb in ansamblov, ki dajejo knjigi čar in občutek domačnosti. Pisatelj bralca že na začetku popelje v obdukcijske prostore Inštituta za sodno medicino, nato pa spretno krmari med čarobnimi prizorišči umora in spletkami, ki se dogajajo na domači glasbeni sceni.

Brigita Lavrič se je s piscem o njegovi knjigi pogovarjala na gradu Žužemberk. FOTO: osebni arhiv

Suhokrajinski avtor je na sceni že več let, saj za ansamble piše izvrstna besedila, za katera je prejel že veliko nagrad. V teh dneh pa Kocjančič, ki je napisal več kot 400 glasbenih besedil, predstavlja nov roman z naslovom Veselička, ki ga sam opisuje kot ohlapno kriminalko. Javnosti ga je prvič predstavil pred tedni na gradu Žužemberk, kjer se je z njim o romanu (najdemo ga v vseh knjigarnah in knjižnicah po Sloveniji) in še čem pogovarjala Brigita Lavrič.

Avtor se je na predstavitvi Veseličke tudi podpisoval. FOTO: osebni arhiv

Tokrat neznano kam izgine Blaž Polovinšek, bas kitarist ansambla Tarantača, ki se v deževni jesenski noči ne vrne z igranja in z Brezove Rebri ne prispe v Veliki Lipovec. Naslednje jutro najdejo njegov avto razbit ob zeleni bukvi, v katero se je očitno zaletel, a Polovinška ni nikjer. V nadaljevanju nas zgodba popelje v globočine suhokrajinskih gozdov in v suhokrajinske vasice z inšpektorjem Fortunatom Breznikom, ki ga bralci dobro poznajo že iz romana Poslednji valček. Inšpektor razkriva pikantne podrobnosti Blaževega zasebnega življenja in se med preiskovanjem nenavadnega primera znajde pred številnimi ugankami. Prej idilično življenje povprečnih zakoncev dobiva nove in nove razsežnosti. Dejstva se spreminjajo v bele laži in črne resnice.