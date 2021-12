Ujet na zabavi: Gino nam je povedal svojo plat zgodbe o odnosu s Tjašo (FOTO)

Slovenija je ta teden dobila prvi 'instagramski hotel'. V Hotelu Rose Bled so se ob tej priložnosti zbrali številni vplivneži in resničnostni zvezdniki. Tam smo na kratko poklepetali tudi z Ginom iz Kmetije, ki se bo v areni kmalu pomeril s Prekmurko Tjašo, s katero sta se v šovu močno povezala. O tem, kaj se je dogajalo, ko so kamere ugasnile, smo že govorili tudi s Tjašo.

Kako po koncu snemanja doživljate šov, ko ga gledate po televiziji?

V bistvu ni nič drugače. Slišiš kakšne izjave, ki jih prej nisi.

Katera izjava oziroma oseba vas je najbolj presenetila?

Če povem po pravici, sem pogledal samo kakšnih pet delov (smeh).

Družbo mu je delala sotekmovalka Romana. FOTO: Slovenske novice

Ne vem, ne morem se gledati (smeh).

Ne moremo mimo odnosa s Tjašo. Kaj se je dogajalo med vama?

Navezala sva prijateljstvo, ki je bilo zelo močno. Držala sva skupaj celo igro, to se ve. Zdaj pa greva v dvoboj, ki bo zelo zanimiv.

Kaj se je zgodilo v 'štali'? Nina je govorila o neki vroči akciji ...

Ne vem, kje je to Nina dobila. To se ni zgodilo. Če ji je 'pasalo' to reči, je pač to rekla.

Kaj pa v kajži na vajino zadnjo skupno noč?

Tudi se ni nič treslo nikjer (smeh).

Sta tudi po koncu Kmetije ostala prijatelja? Sta pustila možnosti odprte za naprej?

Sva redno v stikih, vsakih nekaj dni se slišava. Možnosti so pa vedno odprte, a za zdaj sva prijatelja.