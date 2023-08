Uf, še ena tekmovalka šova Sanjski moški začela služiti z goloto (FOTO)

Simpatično Primorko Evo Luno Mlakar se zagotovo spomnite iz druge sezone šova Sanjski moški, kjer je bila med kandidatkami, ki so poskrbele za duhovite, a tudi pretresljive situacije. Njen najhujši trenutek v življenju se je namreč zgodil, ko je bila stara 16 let in je na štedilniku pozabila ugasniti olje, zato je izbruhnil velik požar. Soseda je ob tem vpila, kaj je narobe z njo, ona pa je bila ujeta na balkonu.

Ne gre dvomiti, da fotografije niso vroče. FOTO: Instagram

Kakor koli že, s svojo iskrenostjo je pustila velik vtis v oddajah, po koncu šova pa drastično spremenila svoj videz. Ima namreč zavidanja vredno postavo, ki jo dopolnjujejo tatuji, zato ne preseneča, da svojim sledilcem sporoča, da si je odprala račun na platformi za odrasle, imenovani Only Fans.

Trend ostaja ...

Očitno med dekleti omenjenega šova trend prodaje razgaljenih fotografij ostaja. Že prvi sezoni šova Sanjski moški je z razgaljenimi fotografijami veliko prahu dvignila Ana Pusovnik, je pa tudi veliko zaslužila. Od deklet iz druge sezone sta se podobnega projekta lotili tudi Pia Gavrič in Maja Grintal.