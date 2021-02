Trkaja bi izobčili iz Cerkve

Eden najbolj priljubljenih slovenskih raperjev Rok Terkaj - Trkaj je javnosti znan po tem, da je brez dlake na jeziku, in prav zato ga imajo številni radi, nemalokrat pa je komu stopil na žulj. Njegova iskrenost je tudi tokrat zmotila mnoge, razlog za to pa je bil njegov zapis na družabnem omrežju, kjer je med drugim izrazil svoje mnenje v povezavi s Katoliško cerkvijo. »Rad jo imam, a menim, da si je Cerkev nakopala preveč bremena, da bi bila povsem reprezentativna predstavnica boga na zemlji. Tudi to, da se meša spet s politiko, je stranpot od bistva. Spet in spet. Ista pesem,« ...