To je vroča učiteljica Ksenija iz Prlekije, ki je obnorela Tajce (FOTO in VIDEO)

DJ Xenia oziroma Ksenija Filipič, sicer učiteljica na osnovni šoli, je navdušila z novim dosežkom na svoji drugi karierni poti. Ksenija, ki prihaja iz Logarovcev v Prlekiji in trenutno živi v Ljubljani, je namreč nastopila v tajskem glavnem mestu. Večtisočglavo množico v Bangkoku je dodobra ogrela in razplesala v bangkoškem klubu Spaceplus, ki sprejme več tisoč ljudi in velja z vodilni nočni klub na Tajskem.

»Po večmesečnih pripravah sem se podala na svoj največji nastop do zdaj, ki mi bo za vedno ostal v spominu, saj sem prvič obiskala Azijo, prvič sem se tudi preizkusila v vrtenju techna in se znašla v popolnoma novi vlogi, kjer so kulturne razlike na vrhuncu, a kar je najpomembnejše, sem Slovenijo in sebe predstavila v najboljši možni luči, dobila kup pohval in nove ponudbe za nastope na odmevnih festivalih, kar je želja vsakega DJ-a,« je med drugim povedala Ksenija. A ne le to, te dni je izdala tudi svojo prvo avtorsko pesem z naslovom I like it. (Všeč mi je).