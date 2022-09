Vroča Ksenija Filipič: podnevi učiteljica, ponoči didžejka (FOTO)

Med slovenskimi estradniki, ki si želijo prodreti čez domače meje, so večinoma pevci, manekeni in igralci. So pa seveda tudi drugi. Sicer redki in neke vrste izjema, a to ne pomeni, da njim ni mogoče odpreti vrat uspeha na tujem. Včasih kdo od njih preseneti.

Na odru je rada urejena pa tudi izzivalna. Fotografije: Osebni arhiv

Uspehe in vse večjo prepoznavnost v zadnjem času v tujini dosega Ksenija Filipič. Ime se sliši vsakdanje, drugače pa je, ko postane DJ Xenia. Letos je namreč osvojila sosednji Hrvaško in Italijo. A Xenia ni ne pevka, ne igralka, ne manekenka, ampak didžejka.

Na sceni, kjer prevladujejo moški, je postala prepoznavna po energičnem izvajanju house glasbe, z modernimi ritmi sodobnih uspešnic ter remiksov starejših uspešnic, kar je trenutno zelo modno v svetu. Svojo didžejsko pot je začela letos, najbolj zaslužen za to pa je njen partner. »Spodbujal me je, naj začnem profesionalni pristop do realizacije cilja, in že kmalu sem dobila prve priložnosti v Ljubljani na eventih Who Am I,« pove. Pot je hitro nadaljevala v znanih klubih na Hrvaškem.

S Hrvaškega na drugo stran morja

S pomočjo posnetkov nastopa v diskoteki Byblos, ki jih je Who Am I posredoval svetovno znanemu menedžerju in organizatorju Francescu Andrisaniju, ki je med drugimi ustvaril Gigija D'Agostina, je dobila neverjetno povabilo na festival IL FORO v Torinu. Tam je pred dnevi nastopila s svetovno znanimi Bobom Sinclarom, Bjonesom, Aykom, The Cube Guys in drugimi. Prireditev je obiskalo več kot 10.000 ljubiteljev te glasbe. V Italiji so Xenio promovirali tamkajšnji radii in mediji, kar ji je omogočilo precejšnjo prepoznavnost ter prineslo ponudbe za nastope v Monaku in na Ibizi.

Ko zaide sonce, se prelevi v zapeljivo didžejko.

Od kod pravzaprav Ksenjino navdušenje nad house glasbo, da se z njo tudi profesionalno ukvarja? »House glasbo obožujem, odkar vem zase, bi lahko rekla. Redna obiskovalka sem na vseh velikih partyjih s svetovno znanimi didžeji. Vse komade poznam na pamet. To mi je zdaj še kako zelo prav prišlo, ker je idealna osnova za moje remikse,« pravi. Ima tudi dober občutek za to, kaj ljudje želijo. Ni pa dejavna le kot didžejka, temveč se ukvarja tudi z modo. »Imela sem več projektov v tujini, bila sem direktorica World Beauty Congresa za Slovenijo. Z ekipo smo šli tudi v Dubaj in dosegli lep uspeh.«

Na splošno in tudi na odru je rada urejena. To je njeno pravilo. »Vsak človek, ženske pa verjetno še toliko bolj, mora po mojem biti urejen in se zaradi tega počutiti dobro. Nekdo se ugodno počuti z make upom, drugi brez, tretji se odločijo za botoks. A to so odločitve vsakega posameznika. Če gledam sebe, je atraktivni videz še dodaten plus,« meni.

Brez čarobnih formul

Svojemu videzu posveča veliko pozornosti. Skrbi tudi za dobro počutje in zdravje. »Zaradi svojega dela se ukvarjam s športom, sicer sem diplomirala na fakulteti za šport. Tu ni čarobnih formul, po katerih za dober videz ni potrebno nič. Pazim na prehrano, pomagam in svetujem tudi drugim. Nekaterim sem pomagala, da so shujšali tudi za 25 kilogramov ali še več in da so stvari spremenili na bolje. Imam svojo skupino, s katero vadimo, in poskrbim tudi za jedilnike članov.« Njena velika strast je tudi moda. Uživa v kombiniranju kosov, včasih za druge, ker je imela butik mode.

Na sceni je postala prepoznavna po svojem energičnem izvajanju house glasbe z modernimi ritmi sodobnih uspešnic ter remiksov starejših uspešnic.

Zunaj glasbene scene je njeno življenje precej drugačno. Po poklicu je učiteljica razrednega pouka in telesne vzgoje. Z učenci prebijejo skupaj precej časa. Po pouku vodi različne aktivnosti in treninge za šolarje. »Mislim, da imajo najraje treninge odbojke in boot campa.«