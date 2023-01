Jurij Zrnec je očaral seksi didžejko iz Prlekije (FOTO)

Po odmevnem nastopu s svetovno znanim didžejem Bobom Sinclairom vedno bolj priljubljena didžejka DJ Xenia, ki sliši na ime Ksenija Filipič, veliko nastopa po klubih v Sloveniji in tudi v tujini, med drugim v največjih nočnih klubih na Poljskem, v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in v Italiji. Dogovori za njeno prisotnost na večjih poletnih festivalih prav tako potekajo, vroča Slovenka pa ne skriva svojih ambicij, da si želi ob zvezdah svetovnega kova nastopiti tudi na festivalih, kot sta Ultra v Splitu in Exit v Novem Sadu. Xenia pa pozornosti ne vzbuja le s spretnim vrtenjem glasbe, temveč tudi s svojim stasom, kar ji je nedvomno prineslo še večjo prepoznavnost.

Ksenija Filipič prihaja iz Logarovcev v Prlekiji.

Poleg ljubiteljev elektronske glasbe so jo namreč opazili tudi filmski ustvarjalci. Ponudili so ji manjšo, a zanimivo vlogo v priljubljeni humoristični nanizanki Ja, chef!, ki jo predvajajo na POP TV. Nepričakovani izziv je sprejela in zaigrala v svoji prvi televizijski vlogi doslej. »Zame je to nepozabna in zanimiva izkušnja, saj sem videla, kako poteka delo v zakulisju in tudi pred kamero. Prej si tega nisem predstavljala, saj tako kot večina gledalcev tudi sama spremljam dogajanje na ekranih. Vsekakor je bilo zanimivo. Priložnost pa sem imela spoznati tudi zanimive ljudi iz slovenske filmske produkcije in glavne igralce. Ti so name naredili zelo pozitiven vtis, še posebno je po svoji duhovitosti izstopal vsem dobro znani Jurij Zrnec,« pravi.

O svoji vlogi pa zaradi zavezujoče pogodbe več ne more izdati. Igralske poti zanjo s tem, vsaj tako upa, še ni konec. Pravi, da bi z veseljem še kdaj stopila pred kamere in se morda preizkusila v filmski vlogi. Morda jo v prihodnosti zamikajo tudi gledališke deske, naša didžejka pa pravi, da glasba kljub vsemu ostaja njena prva ljubezen.