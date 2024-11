Tjaša Vrečič pristala v bolnišnici (FOTO)

Tjašo Vrečič trenutno spremljamo v oddaji Kmetija, kjer med sotekmovalci ni pretirano priljubljena, še posebej gre v nos Tamari, ki je v zadnji oddaji o njej dejala, da hoče »izpasti lepa, a da to več ne gre«, prav tako Tjaša ni Žanova najljubša oseba, ta je namreč dejal, da je v primeru poraza ne bo imenoval za glavo družine, na tem mestu bi namreč raje videl Stanislava.

Bila je na operaciji kile. FOTO: Instagram

Vse to pa je v četrtek Tjaša spremljala iz bolniške postelje. Na družabnem omrežju je namreč objavila fotografijo, na kateri je sicer mogoče videti le z belo rjuho pokrite noge ter roko, na kateri ima z velikimi obliži pritrjen kateter za infuzijo. »Bila sem na operaciji kile. Da ne odgovarjam vsakemu posebej,« je pojasnila obisk bolnišnice in dodala, da je »pacient preživel«. Operacija je šla po načrtih in Tjaša danes že odhaja domov.

Med okrevanjem pa si Tjaša čas krajša tudi z gledanjem Kmetije, je razvidno iz drugega objavljenega posnetka, na katerem je mogoče videti televizijski sprejemnik, na njem pa prizor iz te priljubljene resničnostne oddaje, ki bo sicer odslej na sporedu zgolj od ponedeljka do četrtka, ob petkih zvečer pa bodo gledalci lahko uživali ob različnih filmih.