Tina Maze je takole presenetila svojega dragega

Andrea Massi, ki je ekipo svoje partnerice Tine Maze, s katero imata hčerko Anouk, večkrat vodil do velikih uspehov v alpskem smučanju, se letos po daljšem premoru vrača v šport. Pripadli so mu priprava organizacije, vodenje kondicijskih priprav in občasni treningi na snegu.

Številni uspehi njunega sodelovanja seveda niso pozabljeni. Tina se je odločila, da najdražjega spomni in počasti njegovo bogato kariero z lepim presenečenjem. S tem mu je želela sporočiti, da je eden najboljših trenerjev na svetu, pa tudi, da ga imajo radi, kot je zapisala na svojem profilu na Instagramu.

»Nekaj njegovih tekmovalcev iz vsake generacije sem poklicala, da ga presenetimo in sporočimo, da je bil, da je in da naj še bo eden najboljših trenerjev na svetu, predvsem pa to, da ga imamo radi! «

Lepo presenečenje, ki mu bo gotovo še dolgo ostalo v prijetnem spominu.

Preberite še: