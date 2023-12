Šokantna izpoved Andree Massija: To je bil zame najtežji dan po smrti staršev

Tandem Andrea Massi in Tina Maze je na belih strminah nizal številne uspehe. Med njima pa je preskočila ljubezenska iskrica, ki je vodila k poroki in rojstvu hčere Anouk.

Ne tako dolgo nazaj smo poročali o finančnem stanju Tine Maze, zdaj pa je tudi njen mož po garaškem delu, ki je obrodilo sadove, v katerih zdaj uživajo, za Sport Klub dejal, da lahko odkrito govori o življenjskem luksuzu: »Imam družino, topel dom, hrano, čas za hobije in zdaj tudi zdravje. Vsako jutro se zahvalim za to, kar imam. Ne potrebujem veliko. Ni vse v denarju.«

Prvič v življenju ni nadzoroval svojega telesa

Izpostavil je zdravje, saj si brez njega v težavah. Razkril je, da je pomoč zdravnikov iskal tudi sam. »Odkrili so mi atrijsko fibrilacijo,« je dejal in in pojasnil, da tudi pozna razloge. Začelo se je s kašljem, sledila je prva diagnoza. Ker pa spada pod italijanski zdravstveni sistem, je pomoč iskal tam. Najprej so mu skušali pomagati kardioverzijo, a ni delovalo. Sledil je ablacijski poseg z ledom, ki je bil uspešen.

»Ni bilo prijetno. Bilo pa je nujno. Vsaj za neko normalno življenje. Tega dolgo nisem mogel sprejeti. Moja glava je to misel zavračala,« je dejal. Nadaljeval je, da je sledil 8. junij: »Zame najtežji dan po smrti staršev. Zajela me je panika. Prvič v življenju nisem nadzoroval svojega telesa. Noge so šle v eno stran, možgani pa v drugo. Hudo mi je bilo. Sem vraževeren in čakam na zadnjo zdravniško potrditev. Ko jo bom prejel, bom res lahko rekel, da sem dočakal drugi rojstni dan.«