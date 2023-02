Tina Gaber končno spregovorila o vezi z Golobom: to jo je očaralo na njem

Odkar sta predsednik vlade Robert Golob ter bivša misica in lobistka Tina Gaber uradno potrdila ljubezensko razmerje s prisotnostjo na državni proslavi ob podelitvi Prešernovih nagrad, nobeden od njiju do danes ni komentiral njune romance. Zdaj je molk prekinila Gabrova, ki je spregovorila za revijo Jana.

Čeprav o svoji zvezi sprva ni želela govoriti, je nato le pojasnila, kaj jo je na Robertu Golobu pritegnilo. »Zaradi svoje inteligence, znanstvene razgledanosti in naprednosti mi je padel v oči in postal všeč,« je dejala in zanikala obtožbe, da se je zapletla z vezanim moškim.