Gospod, ki je lahko tudi delavec

Čeprav je pričujoči amarok v vseh pogledih luksuzen poltovornjak (pickup), ne smemo pozabiti na njegovo namembnost, se pravi, da lahko prevaža do pet potnikov in konkreten tovor na – in tu je poudarek – zelo, zelo težko dostopnih krajih. Zato ga je nespametno kupiti, če se nameravate z njim voziti po urejenih cestah in celo v mestu. Seveda to ne pomeni, da običajnim cestnoprometnim razmeram amarok ni kos. Še več, odkar so ga lani pripravili na novo (druga generacija) in se pri tem precej resno povezali s Fordom – več kot le platformo si deli z rangerjem –, je precej bolj udoben in prijazen do...