Plestenjak, bivši Tine Gaber, brez dlake na jeziku komentiral njeno zvezo z Golobom

Lomilec ženskih src Jan Plestenjak je znan po tem, da ljubi lepe ženske, in v njegovem objemu se je pred leti znašla tudi nekdanja misica Tina Gaber, ki je zdaj v zvezi s predsednikom vlade Robertom Golobom. Za portal Siol.net je dejal, da je z dekleti, s katerimi je bil v zvezi, večinoma v dobrih odnosih. »Nekako od doma naučen, da je treba ženske spoštovati. Vedno so me tako vzgajali in to je v meni,« je dejal.

Za portal je tudi komentiral, ali je bil ob naznanitvi novice, da je Gabrova v zvezi z Golobom, presenečen. »Ne, bil sem prav vesel. In upam, da se imata super. Prav privoščim jima, res. Vse najlepše. Ko sem videl, sem malce odprl usta, ker je zanimivo, a sem rekel, da je to pa res tako dobro (smeh, op. a). To je pa super. Upam, da se bosta imela res najboljše. Njega sicer ne poznam osebno, ne vem, kakšen značaj ima, a verjetno se bosta imela super. Tina je srčna in super punca. In prepričan sem, da je šla v razmerje iskreno,« je pojasnil Plestenjak, ki je trenutno spet samski, a je pripravljen na novo amorjevo puščico, saj, kot pravi, si želi družine.