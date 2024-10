Tim si je posteljo delil z Nušo, zdaj je povedal, kako je to sprejela njegova punca (VIDEO)

V eni od zadnjih oddaj Kmetije so gledalci lahko opazovali romantične prizore med tekmovalcema Nušo in Timom, ki ga doma čaka dekle.

23-letnik je produkciji priznal, da so šle zadeve z Nušo morda malo predaleč. Kaj točno se je dogajalo na posestvu, smo vprašali Tima, ki pa je vse pojasnil na toktoku. Skupaj sta si posteljo delila dve noči, nato pa ga je Nuša v dobro vseh »izgnala« s svojega ležišča.

Dejal je, da z Nušo nista skupaj in nikoli ne bosta, saj je ljubezen našel in še enkrat potrdil v svoji Tini, ki ga je potrpežljivo čakala doma.

»Na kratko bom povedal, da sem zaj****. Na kmetiji sem imel čustva zelo zmešana in nisem vedel, kaj je prav in kaj ne. Nuša mi je takrat dajala toplino, ki sem jo potreboval. Po drugi strani pa sem razmišljal, da imam doma punco in kaj zdaj to delam. V kmetiji sem govoril glava hoče, srce noče,« je bil iskren.

Zanikal je govorice, da sta se z Nušo predala spolnim strastem.

Ko je prišel iz Kmetije, mu je postalo jasno, da je na celi črti izgubil nadzor nad sabo. »Postalo mi je jasno, da želim biti le s Tino in mi je žal za vse. Tini sem takoj povedal, kaj se je zgodilo, in nikoli več ne želim videti takega obraza, kot ga je imela. Povedala mi je, da mi oprosti, a da ji je bilo težko gledati dogajanje.«

Dekletu je v izpovedi namenil najlepše besede in dejal, da si želi biti z njo do konca življenja, o Nuši pa, da se po koncu snemanja nista videla in se tudi nikoli več ne bosta.