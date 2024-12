Tim Novak: Zelo sem si umazal ime

Zmagovalec enajste sezone priljubljenega šova je po 70 dneh postal Tim Novak, eden izmed favoritov, ki sta mu ves čas ob strani stali sotekmovalki in veliki podpornici Tamara Talundžić in Anja Malešič.

Tudi zaradi njiju se je do finala prebil brez enega samega boja v areni, po zmagi pa je priznal, da je ves šov uspešno taktiziral. »O tej zmagi sem sanjal dve leti. Mislim, da se je moja ogromna želja videla čez celotno Kmetijo kot tudi to, kaj vse sem bil pripravljen narediti, da jo osvojim,« je bil iskren.

Z Nušo sta se v hlevu zelo zbližala, kar je zmotilo mnoge.

Po vrnitvi domov ga je čakalo veliko pogovorov z dekletom.

Ob njegovi zmagi sta bili najbolj glasni in veseli prav Tamara in Anja, s katerima menda ni imel posebnih dogovorov, a je dekletoma obljubil, da ju bo po osvojeni glavni nagradi 50.000 evrov peljal po nakupih. V zadnjih dneh pred velikim finalom se je Tim na posestvu znova srečal z mlado Nušo Šebjanič, ki se je v zmagovalca Kmetije zagledala že pred časom, a dejstvo je, da ga je zunaj ves čas čakalo dekle. Zaradi odnosa z Nušo je imel Tim s svojo drago težave, a sta jih prebrodila.

»Najina zgodba z Nušo se je končala tam, kjer sva začela. Na kmetiji. Od takrat se nisva več videla,« je priznal Tim, ki ga je Tamara ves čas odvračala od mlade sotekmovalke.

»Zagotovo sem hvaležen Tamari in žal mi je, da je nisem bolj poslušal, saj sem si zelo umazal ime. S Tino nadaljujeva odnos. Imela sva dolge pogovore o tem. Zelo ji je bilo hudo, ampak sva šla čez vse to,« je še dodal. In kako bo porabil nagrado? »Načrt je preprost, delati na sebi in karieri ter hraniti denar. In ko se pojavi dobra priložnost, jo bom izkoristil.«