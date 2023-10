Težave z zdravjem Zlatka Zahovića, hiša na prodaj s popustom

Zlatko Zahović je bil eden najboljših slovenskih nogometašev. Najbolj se ga spomnimo po nastopih v dresu vijoličnega Nogometnega kluba Maribor (NK Maribor), pa tudi po reprezentančnih: zbral je 84 nastopov, nasprotnikovo mrežo pa je zatresel kar 36-krat, kažejo uradne statistike Nogometne zveze Slovenije (NZS).

Po končanju nogometne kariere se je poskusil v vlogi športnega direktorja NK Maribor, a se je njihovo sodelovanje že pred časom končalo. S čim se ukvarja danes?

Težave z zdravjem

Javne evidence kažejo, da je samostojni podjetnik. Ko ga vprašamo, s čim se ukvarja, odvrne: »Trenutno z nogometom ... V bistvu sem v nogometu ...«

Potem pa nadaljuje: »Malo imam zdravstvenih težav. Ne malo, kar precej. Sem dal to skozi.« Zaupal nam je, da se je v stiski znašel zaradi kolena, ki ga je napadla bakterija. Večinoma jih je že rešil, a še vedno ne hodi tako, kot je treba.

Za njim je operacija, sledilo je porušenje imunskega sistema, kar mu je povzročalo precej težav. »Ampak, kaj čemo, gremo dalje,« optimistično zre v prihodnost.

Zlatko Zahović, ko je še bil športni direktor NK Maribor. FOTO: Tadej Regent, Delo

Stari dom na prodaj

Upokojeni nogometaš danes svoj čas med drugim posveča vlogi dedka in razvajanju vnuka. Njegov sin Luka, ki je šel po očetovih stopinjah in si kruh služi na nogometni zelenici, je s partnerko Majo Žnuderl leta 2019 povil prvega otroka – Filipa.

Naši dobro obveščeni viri s štajerskega konca so nam prišepnili, da se Zahović ukvarja še z nečim: že nekaj časa se trudi prodati skoraj 300 kvadratnih metrov veliko hišo v Razvanjah.

Luka Zahović. FOTO: Tomi Lombar/delo Lombar Tomi

»Zlatko prodaja hišo, v kateri je živel vse od prihoda nazaj v Maribor. V tej hiši je svojo mladost preživljal tudi Luka Zahović, nekaj časa tudi Dino Hotić,« trdi naš vir. Dodaja, da so se Zahovićevi ob odhodu otrok od doma preselili v center Maribora, v blok, za hišo pa menda že dve leti išče novega lastnika. Ceno naj bi že tudi znižal, a kljub temu še ni našla novega lastnika.

Dva otroka odšla od doma, še eden je ostal

»Preselili smo se v mesto, ker smo ostali trije. Velika hiša, nič drugega,« nam je pojasnil upokojeni nogometaš. Dodal je, da je hiša postala enostavno prevelika, saj so šli otroci po svoje. Nov dom so našli v mestu, »ker je moja mama blizu doma, ki je starejša gospa«. »Smo imeli tukaj eno krasno stanovanje in kot trije ne rabimo več – dva sta šla, tretji je še z nama,« nam je pojasnil.

Prodajo nekdanjega doma so zaupali agenciji, po naših podatkih pa so začetno ceno že nekoliko znižali. »Drži,« priznava Zahović. Dodaja, da je vse prepustil agenciji, »ker nimam niti volje niti časa se s tem ukvarjati, po pravici povedano. Nisem niti razmišljal o tem, ampak so oni določili takšno ceno in tudi o njej odločajo.«

Trenutno agencija za hišo v Razvanjah pod Pohorjem, ki je takoj vseljiva, pričakuje 350.000 evrov.