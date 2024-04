Teo Collori v ŠOKkastu: Zaznal sem, da težko prenašam avtoriteto (VIDEO)

V tokratnem ŠOKkastu smo gostili glasbenega virtuoza, ki se te dni pripravlja na veliki koncert ob 10 obletnici delovanja njegove glasbene skupine Momento Cigano. Teo Collori nam je odstrl tančice svojega glasbenega ustvarjanja, začetkov kariere na Obali in odločitvi, da se poda na samostojno pot. Kmalu po diplomi iz jazza na Koroškem državnem konservatoriju v Celovcu leta 2010 ustanovil Momento Cigano, zasedbo, znano po edinstvenem pristopu k gypsy swingu. Njegov opus sodelovanj s slovenskimi glasbeniki je zavidljiv.

Nastopal je s Trkajem, Alenko Godec, Magnificom, Vladom Kreslinom in številnim drugimi uveljavljenimi glasbeniki. Z Magnificom je koncertiral tri leta potem pa je začutil klic po samostojni karieri. »Čeprav je Magnifico faca, sem v tistem trenutku zaznal, da težko prenašam tovrstno avtoriteto in sem videl, da se ne počutim dobro,« nam je zaupal v iskrenem pogovoru.

Igranje na ulici je lahko surova izkušnja

Kitara je velik del njegove identitete in prizna, da se dostikrat sprašuje, kaj bi počel, če se ne bi odločil za to pot. »Ljudje me po tem poznajo, to mi gre dobro in to najlažje delam, tako da imam nek strah, da bi šel v kakšno drugo smer.« Čeprav ima idej še ogromno se včasih ne upa tvegati, uživa pa v neprestanem ustvarjanju.

»Gibam se med aroganco in pretirano skromnostjo,« je nekoč dejal in to velja še danes. Glasba je njegova najljubša terapija: »Predvsem lahko izrazim čustva, ki ji niti ne ozavestim v življenju.« Kot pravi navdušenec gspy glasbe, se je že kar nekajkrat znašel pred zahtevnim uličnim občinstvom in pravi, da je to zelo surova izkušnja. Navdušenje in hladen tuš, oboje lahko umetnik doživi na ulici in vsak odziv mimoidočih je posebna izkušnja.

Teo Collori v novem ŠOKkastu. FOTO: Marko Feist

Naredil izpit za trenerja

Njegova velika strast je tudi balinanje, ki ga je prevzelo do te mere, da je naredil celo izpit za trenerja. Balinarske krogle je prinesel tudi v nas studio, poleg kitare, ki je njegova zvesta spremljevalka od petnajstega leta. Sicer je oče mali Sofiji, v kratkem pa pričakujejo še enega družinskega člana in tega se že zelo veselijo.

Spregovoril je tudi o dolgoletni želji, ki je povezana s štirinožnimi ljubljenčki pa o študiju v tujini in še marsičem zanimivem.

