Tanja Žagar: »Življenje me ne bo kar tako vrglo iz tirov«

Zaključek leta 2024 je bil za pevko Tanjo Žagar nedvomno prijaznejši, kot je bil december leto prej. Konec leta 2023 je namreč izvedela, da ima raka, 19. decembra istega leta pa je prejela prvo kemoterapijo.

Na snemanju silvestrske oddaje je zablestela v črni obleki. FOTO: INSTAGRAM

Od takrat je minilo dobro leto, a Tanja do dogodkov v preteklosti ne goji nobenih zamer. Odkar je postala mama, je obveznosti in nastope prilagodila družinskemu življenju, ob koncu lanskega leta pa se je odločila, da po dolgem času ne bo stopila na oder. V leto 2025 je zakorakala s partnerjemin njunima otrokoma, sinomin hčerko. Novo leto so pričakali v njihovem drugem domu na Hrvaškem oziroma v morskem raju, kot mu pravi pevka.

»Tisto glasno odštevanje od deset do ena in še glasnejši vzklik, ko si voščimo srečno novo leto, je bilo neverjetno veselje. Takoj zatem smo si privoščili novoletne palačinke, zaradi katerih smo imeli vsi čokoladne brke. Res je bil lep naš letošnji silvestrsko-morski oddih. In čeprav nisem prepevala na kakšnem trgu, sem bila ob izteku leta z oboževalci prek ekranov, ko je v oddaji Silvestrski pozdrav zazvenela moja skladba Moj roman. Vesela sem, če sem s to pesmijo komu polepšala praznovanje, in ker za lepe želje ni nikoli prepozno, vsem želim veliko zdravja in da bi strani vašega romana skupaj z vami pisali pravi ljudje,« se glasi njeno novoletno voščilo.

Ob tem je ljudem na srce še položila, da bi bilo bolje, če bi ljudem gledali v oči kot pa v mobilne zaslone. Po diagnozi je postala še bolj odločna, da bo svoj čas namenjala tistim, ki jih ima najraje. »Življenje me ne bo kar tako vrglo iz tirov. Zdaj se še bolj zavedam, da se res ni vredno obremenjevati z malenkostmi.«