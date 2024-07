Tanja Žagar na kemoterapijo hodila s to znano Slovenko, ki je tudi zbolela za rakom

Pevka Tanja Žagar je v ponedeljek na svoj 42. rojstni dan razkrila, da ima raka dojke. To je izvedela decembra lani, ko so ji zdravniki povedali, da ima invazivni rak, ki hitro napreduje. Sledilo je cel kup pregledov, kemoterapije ter operacija, priljubljeno pevko, ki je v času zdravljenja tudi nastopala, pa čakajo še obsevanja.

Pod njen zapis na instagramu, se je odzvalo ogromno število znanih in manj znanih Slovencev, ki so pevki namenili ljubeče besede.

Med komentarji pod objavo je oglasila tudi znana slovenska blogerka in vplivnica Tjaša Marolt, ki s soprogom Juretom na družbenih omrežjih delita pripetljaje njune družine in svojih treh otrok.

Tjaša Marolt je v preteklih mesecih svojim sledilcem na instagramu zaupala, da je zbolela za rakom in z njimi delila svoja čustva ob sprejemanju te bolezni.

Zdaj je v komentarju pod objavo Tanje Žagar zapisala: »Bravo, Tanja za pogum, da deliš. Januarja sva skupaj sedeli na kemoterapiji. Jaz sem ravno zaključila z obsevanji, sedaj pa pogumno naprej. Se spremeni pogled na svet in na to, kaj je v življenju pomembno«.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Tjaša Marolt se je na svojem instagramu razpisala tudi o izgubi las, saj je večini žensk ob začetku zdravljenja najtežje to sprejeti. Tudi sama si ni znala predstavljati, kako se bo znašla brez njih.

»Tudi jaz sem si kupila lasuljo in turbanček, še preden so mi lasje sploh začeli izpadati. Spomnim se, da sem spraševala ženske, ki so že imele izkušnje z zdravljenjem, kako so prenesle izgubo las in vsaka mi je odgovorila isto. Na začetku ni enostavno, ampak potem ugotoviš, da je to še najmanj. Važno je, da ozdraviš,« je zaključila in bolnikom, ki so pravkar izvedeli, da imajo raka položila na srce:

»Kemoterapijo sprejmi kot zdravilo sem si prigovarjala ves čas. Ampak po pravici povedano mi je bila nujno zlo. Šele, ko sem videla, da deluje in je tumor na otip hitro popolnoma izginil, sem začutila olajšanje in tudi hvaležnost za to 'zdravilo',« je zapisala Maroltova.