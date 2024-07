Tanja Žagar prestala kemoterapije in operacijo, pred optimistično pevko še obsevanja

Pogumna in navdihujoča. Takšna je zgodba Tanje Žagar, ki jo je z veliko voljo do življenja in neizmernim optimizmom na svoj 42. rojstni dan zaupala spletnim prijateljem na facebooku. Pevka je razkrila, da se zadnjih šest mesecev bori z rakom dojke. Njeni najbližji so vedeli, kaj prestaja, drugi pa na bolezen niso posumili, le krajša pričeska je marsikoga presenetila. Energična pevka je zdaj snela lasuljo, se pokazala v vsej svoji ranljivosti in spregovorila o obdobju, ki ji je dalo še večjo željo po življenju. »42. svečko na rojstnodnevni torti piham kot kratkolaska. Srečna, vesela in optimistična kratkolaska! Seveda bi bila bolj vesela, če bi bil razlog za ta moj novi imidž drugačen, a tudi bolezen je del življenja, tudi to je treba sprejeti in se z njo pogumno soočiti. Pravzaprav sem neizmerno hvaležna, da živimo v času, ki mi omogoča uspešno zdravljenje. Decembra lani sem namreč izvedela, da imam raka dojke,« začenja svojo pripoved. V trenutku si je rekla, da mora vključiti ves svoj optimizem, pozitivno energijo in neizmerno voljo ter ljubezen do življenja. K sebi je stisnila sina Karla in hčerko Marino in se podala v odločen boj proti bolezni.

Koncerti so ji dajali moč

»Nato se je vse odvijalo zelo hitro. Sledili so cel kup pregledov, kemoterapije ter operacija. Zdaj me čakajo samo še obsevanja. Ker sem se v času kemoterapij dobro počutila, sem imela tudi nekaj nastopov, ki so bili zame prav tako zdravilna terapija in moram povedati, da ste mi vsi, ki ste bili z mano pod odrom, nevede dajali veliko, veliko moči in navdiha. Za tista dva nastopa, ki sem ju žal morala odpovedati, pa je bila kriva izguba glasu, kar se je zgodilo zaradi refluksa,« pravi pevka.

Hvaležna je za vso podporo partnerja Mikija Šarca. FOTO: UROŠ ZORMAN

V zadnjih mesecih je pogosto razmišljala o tem, da svojo zgodbo deli z javnostjo, saj se ji zdi prav, da se o temah, kot je bolezen, pogovarjamo na glas in si izmenjujemo izkušnje. »Vendar do sedaj enostavno še ni bil pravi trenutek za to. Dokler točno ne veš, kako in kaj, je težko kar koli razlagati. Poleg tega so bili v tem obdobju ves moj čas, energija in čustva usmerjeni v družino,« še pove Tanja. Poudarila je, kako pomembno je samopregledovanje dojk, čeprav je sama zbolela za obliko, pri kateri se raka ne da zatipati. »Upam in verjamem, da si večina žensk redno pregleduje dojke, a bi jih vseeno želela tudi sama spodbuditi k rednim pregledom. Ne govorim le o samopregledovanju, ampak tudi o rednih pregledih pri zdravniku. Sama namreč nisem zatipala ničesar, saj sem imela nezatipno obliko. Nekega večera sem zagledala kri, ki je pritekla iz desne bradavice. Po mamografiji so mi sporočili, da v desni dojki ni ničesar, da so pa nekaj našli v levi. Za to kri bom vedno hvaležna, saj me je rešila,« se prelomnega trenutka spominja Tanja.

Opogumiti želi vse, ki se borijo z rakom

Ob tem je še povedala, da moramo na življenje kljub vsemu zreti z optimizmom. »Res je, da je včasih tudi manj sladko, a imamo, dokler smo na tem svetu, vsak dan priložnost, da si ga ne grenimo z banalnimi, nepomembnimi stvarmi. In predvsem, da svoj čas namenjamo pravim ljudem. Vsaka nova situacija, vsaka nova zgodba nas lahko veliko nauči in pripelje do novih spoznanj. Najlepše spoznanje v tej moji zgodbi pa je to, da je našim otrokom povsem vseeno, če smo dolgolase, kratkolase, brez las, velike, majhne, suhe, bolj okrogle, z več ali manj celulita. Zanje smo najlepše takšne, kakršne smo. Ko mi moja sončka rečeta, da sem najlepša, si moram priznati, da se počutim kot miss sveta,« nas še navdihne Tanja. Doda, da močno stiska pesti za vse, ki so se znašli v podobni situaciji kot ona, in jim pošilja lepe ter pozitivne misli. »Naj vam bodo navdih ljudje, ki so polni volje in poguma. Zame je to moja mama, ki je bila kljub svoji bolezni polna življenja in s katero sva še en dan, preden se je poslovila, dvoglasno peli pesmico Mi se mamo radi,« še pravi za konec.