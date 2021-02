Tanja Žagar končno pokazala trebušček (FOTO)

Tanja Žagar. FOTO: Tanja Žagar

Že pred časom smo poročali, da je naša priljubljena pevkav veseljem pričakovanju. Zavila se je v molk in novic ni komentirala, zdaj pa je končno priznala, saj trebuščka ne more več skrivati. Malibo poleti postal veliki bratec.»Danes pa je pravi čas, ko vam pozdravčke in veliko dobre volje pošiljava v dvoje. In tudi to malo srčece, ki raste v meni, je razlog, da kljub vsemu v lanskem letu meni bilo lepo je. Zdaj si pri nas neskončno poletja želimo, da našega Karla z bratcem ali s sestrico razveselimo,« je zapisala Tanja.