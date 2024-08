Tanja Ribič razkrila, kako se v resnici počuti na rdeči preprogi

Tanja Ribič in njen mož, Branko Đurić - Đuro, sta na nedavnem Sarajevskem filmskem festivalu pritegnila veliko pozornosti.

Ona v preprosti, svileni obleki z naramnicami, ki ji je dodala bleščeče sandale in rdečo šminko. Igralec je nadel bele kavbojke in temno srajco. Danes pa je sledilce na instagramu presenetila z zapisom, v katerem je razkrila, kakšni so njeni občutki, kadar stopa po rdeči preprogi, pa tudi, kdo je poskrbel za njen brezhibni videz.

»Rdeča preproga je igra. Teater. Redko se grem to. Vsekakor pa se tako na neki način poklonim (so)ustvarjalcem. To, da je to, že dolgo nazaj po nareku Hollywooda, postala modna pista in samostojna panoga, to je druga zgodba … Z najmanj napora skušam iti čez to. Letos še posebej,« je zapisala.

»Blagor meni, ko imam takšne zlate hčerkice, ki mi lahko posodijo obleko in čevlje. Točno po mojih željah in merah. Iz te svile sem pa takoj nazaj skočila v kratke hlače in se zagnala s kosilnico v visoko travo okrog taščine hiše. Sem igralka, ja, ampak z uporabno vrednostjo. Tretjo fotko je pa naredil moj najmlajši tamlad. Ko je videl to tihožitje, je rekel: 'Evo, to je fotka, ki najbolj simbolizira Tanjo!'«