Takšna je bila Marcelova vrnitev na dan zmage (FOTO)

Dolgoletni voditelj in soustvarjalec televizijske oddaje RTV Slovenija Studio City Marcel Štefančič ml. je v nabito polnem Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani odvodil prav posebno oddajo Studio 9. maj oziroma Dan zmage z Marcelom, ki je bila alternativa oddaji Studio City, v kateri je izgubil voditeljsko mesto, potem ko mu vodstvo RTV Slovenija ni podaljšalo pogodbe.

V gledališču, pred njim in v spletnem prenosu si je oddajo, ki je požela mnogo pozitivnih kritik in pohval, ogledalo več kot 16.000 gledalcev, kar je za kanal youtube, kjer si jo je bilo možno ogledati, precej lepa številka. Voditelj je gostil novoizvoljenega premierja države Roberta Goloba in svetovno prepoznavnega filozofa Slavoja Žižka, medtem pa je bil na prvem programu RTV Slovenija z voditeljem Markom Milenkovićem na sporedu Studio City retrospektiva, ki bo menda vsak teden pogledoval nazaj, v 33 let svoje bogate in razgibane preteklosti.

Kombinatke so ob koncu druženja zapele pesem Bella Ciao, ekipa oddaje pa se je na odru priklonila občinstvu.

Prav to je dolga leta ustvarjal Marcel Štefančič ml., ki je s svojo posebno oddajo, ki je trajala dve uri, v in pred gledališče privabil številne znane obraze.

Navdušeni so bili tudi novinarka Anuška Delić, prva dama nacionalke Miša Molk in vrhunski igralec Marko Mandić.