Takole na luksuznih počitnicah uživa Nika Kljun (VIDEO)

S sproščenim videom je partner Nike Kljun pokazal, kako sta se razvajala in uživala na počitnicah. Odpravila sta se na pravljični Mavricij, kjer sta živela v vili z bazenom.

Samo odpreš vrata in skočiš v bazen. Tako sta lahko dneve začenjala srečneža, ki sta si po dolgem času dela vzela čas le zase in za razvajanje drug drugega. Kot lahko vidite v spodnjem videu, nista skoparila z izkazovanjem nežnosti.

Svetovno znana plesna zvezda in koreografinja Nika ter njen dolgoletni srčni izbranec Sonny Freddie Pedersen, znani zvezdniški sodnik danskega plesnega TV-šova The Greatest Dancer, koreograf muzikala Bodyguard in plesni prvak, si to razkošje seveda lahko privoščita. Ob tem je Sonny zapisal, da naj nihče ne pozabi na to, da si je treba vzeti tudi prosto in se sprostiti, samo delo namreč ne prinese nič dobrega.

Nika in Sonny slovita po tem, da za počitnice izbirata eksotične destinacije. Nazadnje sta za dopust najela zasebni otok v Francoski Polineziji in se prepustila udobju narave in morskega zraka, pri čemer se jima ni bilo treba ukvarjati z niukomer in ničemer.