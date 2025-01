Tako se je poslovil Gregor Trebušak, Nuša Lesar padla v jok (VIDEO)

Po 18 letih oddajo Svet na Kanalu A zapušča voditelj Gregor Trebušak. V zadnji oddaji so mu novinarski kolegi, voditeljica Nuša Lesar in nov voditelj oddaje Adi Omerović pripravili presenečenje. Vsi sodelavci so mu namreč napisali pismo. »Če boš kdaj imel kakšne temne dni … ker jih vsi dobimo kdaj pa kdaj, odpri to škatlo in še enkrat preberi naša pisma,« mu je dejala Nuša in dodala: »Ker mislim, da ti bo potem jasno, koliko si dal Svetu.« V solzah je tudi dejala, da njen in novemu voditelju ni nič lažje, kot njemu.

Voditelj je sredi oddaje sicer priznal, da je zadnji del in s tem tudi svoje slovo posnel vnaprej. Besede, ki jih je namenil sodelavcem in gledalcem, je izgovoril na robu solza in joka. "Pa smo prišli do konca prvega tedna v novem tednu in tudi do današnje oddaje. Pa tudi do še enega konca. Zame je poseben večer, po osemnajstih letih sem danes zadnjič del oddaje, kjer sem delal dela novinarja, voditelja in urednika. Ko sem razmišljal, kaj reči, sem si rekel, naj bo kratko, da bom tole lahko izpeljal do konca. No, saj bo. Zato najprej hvala vsem in vsakemu posebej iz te hiše, s katerim sem imel čast delati. Iskreno hvaležen sem za vse trenutke in zgodbe, ki smo jih ustvarjali. Hvala vam za vaše zaupanje, ki mi je dajalo gorivo, pri opravljanju tega dela. To je bilo poslanstvo, odgovornost in priložnost, da dam glas tisti, ki ga najbolj potrebujemo. Kot vse dobre zgodbe, tudi ta danes pride do konca. Lahko noč in srečno,« je zaključil.

O voditelju ...

Trebušak je sicer slovenski novinar in televizijski voditelj, najbolj znan po skoraj 15-letnem vodenju informativne oddaje “Svet” na Kanalu A. Pred tem je deloval kot novinar na Radiu Hit. Oktobra 2024 je napovedal, da bo po 18 letih zapustil POP TV in se februarja 2025 pridružil Klubu slovenskih podjetnikov (SBC). Kot je pojasnil, je k odločitvi prispevala želja po novih izzivih ter potreba po večjem usklajevanju z družinskim življenjem, saj imata z ženo Uršo dve hčerki.