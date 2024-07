Tako je Borut Pahor pokvaril načrte Poljaku, ki je na Bledu želel zaročiti dekle

Si predstavljate, da načrtujete pot v tujo državo, v kateri nameravate za roko zaprositi svojo srčno izvoljenko, a vam nekdo pokvari načrte? Točno to se je zgodilo poljskemu turistu, ki je v Slovenijo pripotoval s svojim dekletom iz Vietnama. Ko je sredi Kogresnega trga mladenič opazil našega nekdanjega predsednika Boruta Pahorja in ga prosil za fotografijo.

Ko mu je med fotografiranjem mladenič nekaj razlagal, pa ga očitno Pahor ni dobro poslušal, saj je dekletu, ko je pristopilo, čestital za zaroko. Njej ni bilo nič jasno, fant pa je prebledel in skoraj planil v jok.

»Joj no, spet sem spoilal. Zgodilo se je pa takole. Sinoči sem šel z biciklom čez Kongresca in me pokliče en tip. Prijazno pristopi, se predstavi, pove, da je iz Poljske in me prosi za fotko. Ok, ni frke, med fotkanjem mi nekaj govori, da se je zaročil ali nekaj takega. Potem pristopi tudi njegovo dekle, ki je iz Vietnama in jaz ji čestitam za zaroko. Ona me debelo pogleda, on pa obupano skoraj v jok. ’Mr. President, jutri sem jo mislil presenetit s prosnjo za zaroko na Bledu.’

OMG, grozno, nisem ga dobro poslušal, pokvaril sem mu presenečenje, ampak ona je bila pa presrečna,« je zapisal Pahor.