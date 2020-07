Tako besne Pivčeve še nismo videli (VIDEO)

Ministrica za kmetijstvoje sinoči gostovala v oddaji 24ur zvečer, kjer jo je voditeljmed drugim vprašal o tem, ali držijo medijske objave, da je z družino konec junija raziskovala lepote Krasa, pri tem za nameček še posnela promocijski video vinske družbe Vinakras in za dvodnevno nastanitev nič plačala.Vprašanje je Pivčevo zelo razburilo. Povedala je, da je šlo za delno zasebni in delno službeni obisk in hkrati voditelju in javnosti sporočila, da nima pravice poizvedovati, kaj počenja v zasebnem času, da ni dolžna razlagati svojih zasebnih aktivnosti in aktivnosti svoje družine ter da noče več odgovarjati na takšna vprašanja.Več pa na spodnjem videoposnetku: