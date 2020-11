Svetlolasa tekmovalka shujševalnega šova bo mamica (FOTO)

, tekmovalka tretje sezone shujševalnega šova, je v pičlih 13 dneh tekmovanja takrat izgubila kar šest kilogramov, v javnosti pa je največ prahu dvignila z željo po operaciji za zmanjšanje prsi. Petri so prsi življenje oteževale življenje vse od leta 2011. Zaradi njih je imela številne zdravstvene težave, kot so vnetje rame, ponavljajoča se vnetja kože pod prsmi in težave s hrbtenico. Operacija je bila takrat uspešna in svetlolaska je bila nad končnim rezultatom nadvse navdušena.Petra in njen partnerpa se v teh dneh veselita prav posebnega presenečenja. Odštevata namreč tedne, ko bosta postala starša. Objavila sta serijo čudovitih fotografij z nosečniškega fotografiranja.