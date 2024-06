Stopili se boste: tako lepo je bilo snidenje Rogliča s sinom in ženo po dirki (VIDEO)

Primož Roglič je lani z ženo Loro dobil drugega otroka, sin Aleksa. Mali Aleks očeta že spremlja na kolesarskih dirkah. Na facebook strani NBC Sports Cycling so objavili video, ki je najverjetneje nastal po eni izmed etap na letošnji Dirki po Dofineji, v katerem lahko vidimo prisrčno srečanje Primoža s sinčkom in ženo.

Slovenski kolesarski zvezdnik v videu v nekem trenutku poljubi sinovo roko, ta pa se je na to odzval nekoliko sramežljivo. Kdo ve, morda bo šel mali Aleks nekoč po očetovih stopinjah in bo tudi sam postal kolesar. Gene za ta šport ima dobre, glede na to, da ima njegov oče neverjetne telesne sposobnosti.

Primož Roglič ima sicer še enega sina, Leva. Ta je zaradi svojega prikupnega obnašanja na televizijskih kamerah postal že kar spletna senzacija. Velikokrat je namreč že stopil na zmagovalni oder k svojemu očetu in tam s svojimi obraznimi mimikami in potezami marsikoga nasmejal.

Primož Roglič je pred jutrišnjo zadnjo etapo Dirke po Dofineji v skupnem seštevku prvi. Zadnja etapa bo gorska, tako da dirka za Rogliča še ni dobljena. Je pa to dirko sicer enkrat že dobil, in sicer leta 2022.