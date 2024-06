Roglič spet pokazal izjemno moč! V zaključku brutalnega vzpona je bil najmočnejši (VIDEO)

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Bora-hansgrohe) je po drugi zaporedni etapni zmagi še učvrstil položaj na vrhu skupnega seštevka kriterija po Dofineji. V kraljevski sedmi etapi od Albertvilla do Samoensa 1600 (155,3 km) je imel 34-letni Kisovčan navkreber največ moči v sprintu manjše skupine.

Za Rogliča je bila to 83. zmaga v karieri in druga zaporedna na letošnjem kriteriju po Dofineji. V dresu nove ekipe Bora-hansgrohe je slavil tretjič, eno etapo, sicer vožnjo na čas, je pred dvema mesecema dobil tudi po Baskiji.

Zasavec je današnjo etapo dobil pred Američanom Matteom Jorgensonom (Visma-Lease a Bike) in Italijanom Giuliom Cicconejem (Lidl-Trek), ki je zaostal dve sekundi.

Veliko časa je izgubil Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ki je na zadnjem klancu okoli sedem kilometrov pred vrhom izgubil stik z Rogličem in ostalimi tekmeci ter ciljno črto prečkal kot 13. z zaostankom 1:46 minute.

V skupnem seštevku ima slovenski as pred nedeljsko zadnjo etapo 1:02 minute naskoka pred Jorgensonom in 1:13 pred Kanadčanom Derekom Geejem (Israel-Premier Tech). Evenepoel je zdrsnil z drugega na šesto mesto in zaostaja 2:15 minute.

V nedeljo bo na sporedu še ena zahtevna etapa z zaključkom navkreber od Thonesa do Plateau des Glieresa (160,6 km). Zadnji klanec bo dolg 9,3 km s povprečnim naklonom 7,3 odstotka.