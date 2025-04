Kaj narediti z ostanki velikonočne pojedine? Recept s staro potico vas bo presenetil

Velika noč je praznik obilja, a tudi ostankov. Ko šunka, pirhi, potica in hren ostanejo brez svojega prazničnega konteksta, jih ni treba odpisati. Prav nasprotno: z malo ustvarjalnosti jih lahko spremenite v hitro pripravljene, domiselne in zelo okusne jedi. Predstavljamo tri ideje, s katerimi boste ostanke spremenili v zmagovalce domače kuhinje.

Potica kot tiramisu

Namesto da se vam suha potica valja po kuhinjskem pultu, jo brez slabe vesti lahko vključite v nove sladice. Tako boste spoštovali trud, ki ste ga vložili vanjo, in razveselili brbončice – četudi so prazniki že minili. Preizkusite spodnji recept za »potični« tiramisu.

Sestavine:

rezine potice

kava ali mleko z rumom za namakanje

maskarpone krema (250 g maskarponeja, 2 jajci, 2 žlici sladkorja)

kakav v prahu za posip

Postopek:

Potico na hitro pomočite v kavo, zložite v plasteh in izmenično premazujte z maskarponejevo kremo. Končajte s kremo in posujte s kakavom. Hladite vsaj 2 uri. Kombinacija oreščkov in kremastega nadeva vas bo presenetila!

Od jagodnega, magnolijinega do klasičnega ... Poskusite tiramisu iz potice!

Kruhovi cmoki s šunko

Če vam je ostal suh kruh in šunka, ju združite v sočne cmoke, ki jih lahko postrežete kot glavno jed ali prilogo k mesu ali enolončnici.

Sestavine:

150 g starega kruha

50 g kuhane šunke

1 čebula

2 jajci

2–3 dl mleka

žlica sesekljanega peteršilja

moka, sol, olje

Postopek:

Kruh narežite na kocke in prelijte z mlekom in jajci. Dodajte praženo čebulo in narezano šunko, rahlo premešajte. Oblikujte cmoke z mokrimi rokami, povaljajte v moki in kuhajte 7 minut v osoljeni vodi. Prelijte s stopljenim maslom ali prepraženimi drobtinami.

Pečeni francoski krompir z jajci in šunko

Topla jed iz vsakdanjih sestavin, ki se kar stopi v ustih – idealna za družinsko kosilo dan po praznikih.

Sestavine:

700 g kuhanega krompirja

4 trdo kuhana jajca

120 g šunke ali prekajene mesnine

1 čebula

1 dl kisle smetane

1 jajce

sol, poper

nariban sir po želji

Postopek:

V namaščen pekač izmenično polagajte plasti narezanega krompirja, jajc, šunke in prepražene čebule. Prelijte z zmesjo smetane, jajca, soli in popra. Posujte s sirom in pecite 15–20 minut pri 200 °C, da se jed lepo zapeče.

Iz kuhanih jajc lahko pripravite veliko drugih jedi. FOTO: Marc Bruxelle/gettyimages

Tako porabite ostanke hrena

Sendviči in toasti

Namažite ga na kruh ali toast namesto masla ali majoneze – odlično se poda k šunki, kuhani govedini ali siru.

Preliv za pečen krompir

Hrenov namaz uporabite kot okusen preliv za tople krompirjeve polovičke ali pečeno zelenjavo.

Dodatek v solatni preliv

Vmešajte ga v jogurt ali kislo smetano ter dodajte limonin sok ali kis – dobili boste pikantno omako za krompirjevo ali mesno solato.

Pomaka za narezke in zelenjavo

Postrezite ga kot hladno pomako k mesnim narezkom, kuhanim klobasam ali surovi zelenjavi (korenček, paprika, zelena).

Nadev za palačinke ali tortilje

Namažite ga na palačinko ali tortiljo in dodajte šunko, sir ali jajca – za hiter in okusen obrok.

Osnova za namaz z dodatki

Zmešajte ga z drobno narezano šunko, jajcem ali skuto in pripravite nov, bogatejši namaz za kruh

S pravo idejo in preprostim receptom ostanki velikonočne pojedine lahko postanejo čisto nove jedi. In kar je najlepše – brez odpadkov in z veliko okusa. Dober tek!