Štirje kovači svetovni rekorderji!

»Dobili smo priznanje! Prispel je certifikat Guinnessove knjige rekordov, na katerem je zapisano, da smo najdlje delujoči narodno-zabavni ansambel na svetu!« To sta, podkrepljeno s fotografijo, ponosno oznanila zakonca Franc in Hermina Šegovc, neumorni gonilni sili Štirih kovačev, ansambla, ki je letos aktiven že 67. leto. Na certifikatu, ki sta ga prejela v sredo, sicer piše, da so stari 66 let in 103 dni, a to le zato, ker so podatke zajeli za 14. december lani, pot do njega pa je trajala še skoraj leto dni. Največ zaslug za vpis ima nečakinja »Presrečna sva, da sva to do...