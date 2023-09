Številni zavidajo Tini Gaber: razkrito, kako je spoznala Ibrahimovića (FOTO)

»Šport združuje in navdihuje, nocoj še posebej. Plemenita gesta nogometnih zvezdnikov, ki v Stožicah igrajo za dober namen, nas je povezala v pomoči sočloveku. V podporo vsem, ki so v nedavnih poplavah utrpeli škodo. Velika zahvala igralcem in pobudniku dobrodelne tekme Aleksandru Čeferinu za spodbujanje solidarnosti. In če zaključim v športnem žargonu: naša srca bijejo za Slovenijo,« to so besede, s katerimi se je predsednik vlade Robert Golob zahvalil vsem, ki so v petek zvečer poskrbeli za dobrodelni športni spektakel na stadionu Stožice.

Izkupiček večera je bil odličen. Za žrtve poplav, ki so avgusta prizadele Slovenijo, je bilo zbranih več kot 3,5 milijona evrov.

Oči radovednežev pa niso bile usmerjene le na zelenico, temveč tudi na del tribun, kjer so se zbrali pomembneži. Poleg predsednika vlade in njegove partnerke Tine Gaber, si je tekmo ogledala tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. Poleg ministrov je bilo mogoče opaziti tudi evropskega komisarja Janeza Lenarčiča in številne druge.

Kaj se je dogajalo v delu stadiona, ki je bil namenjen pomembnežem, pa najbolje razkrivajo fotografije. Objavili so tudi fotografijo trenutka, ko je Robert Golob segel v roke legendarnemu Ibrahimoviću.