Ste že videli Gogija na smučkah? Poglejte, kako mu gre (VIDEO)

Goran Dragić je zadnji dan lanskega leta obelodanil, da končuje svojo kariero, kar je verjetno tudi razlog, da ima zdaj več svobode pri izbiri svojih prostočasnih dejavnosti. Tako je danes na svojem Instagram profilu objavil več videov z družinskega smučanja na Rogli. V družbi sina si je nadel smučke in se preizkusil na bolj drseči podlagi od dvoranskega parketa. Moramo priznati, da mu sploh ne gre slabo, še posebej, če spomnimo, da je kot profesionalec v NBA verjetno imel prepoved smučanja zaradi velike verjetnosti poškodb.

Dragića sta vijugala na Rogli in verjamemo, da so ju tam ujeli nekateri navijači. Še bolje kot oče s smučmi vijuga Gogijev sin. Videti je, da sta na snegu uživala, in to kljub slabemu vremenu in progah, ki jih je dež precej zdelal. »Koga briga slabo vreme. Imeli smo se odlično,« je dan opisal Goran.

Spomnimo, Goran Dragić se je po izjemno uspešnih devetnajstih letih profesionalne kariere se je zlati kapetan slovenske košarkarske reprezentance iz leta 2017 odločil končati kariero. Ob objavi novice je zapisal: »Vseh dobrih stvari je enkrat konec, a sanje o košarki bodo vedno z mano. Hvala vsem navijačem, ki ste me podpirali v NBA, v Evropi in z mojo ljubo slovensko reprezentanco. Hvala vsem in srečno novo leto vsem.« 6. maja bo dopolnil 38 let, avgusta pa bo v Ljubljani organiziral poslovilno tekmo ob zaključku kariere. Več o tem lahko preberete tukaj.