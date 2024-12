Ste videli, kje se je Tanja Žagar mudila včeraj? Bila je v družbi znanih

Priljubljena pevka, ki je poleti razkrila, da se je v zadnjem letu znašla pred hudo življenjsko preizkušnjo, saj je prebolevala raka na dojki, je na instagramu zapisala, da je včeraj posnela posebno televizijsko oddajo.

»Včeraj smo v Mariboru posneli silvestrsko oddajo. Bil je res čudovit večer, poln čustev, navdušenja, veselja, zabave ... Zelo lepo je bilo spet srečati številne glasbenike, malo poklepetati in se podružiti, pa seveda doživeti te nepozabne občutke, ki so nam jih dali ljudje v dvorani,« je zapisala.

»Komaj čakam, da boste 31.12 z nami preko ekranov ta večer lahko doživeli tudi vsi, ki včeraj niste bili z nami tam.«

Poleg nje so se snemanja udeležili tudi Sebastian in člani nedavno obujenih skupin Game Over, Power Dancers in Bepop.

