Ste videli, kdo je novi vojni poročevalec za TV Slovenija iz Kijeva?

V Dnevniku na Televiziji Slovenija se je včeraj oglasil njihov novi vojni poročevalec iz Kijeva. Ne, ne gre za nikogar iz zunanjepolitičnega uredništva na nacionalki, niti ni to izkušena poročevalka z vojnih območij Karmen W. Švegl, ki je kot dopisnica iz Ukrajine poročala v minulih tednih. Gledalci so lahko ob prvem oglašanju ugledali obraz kar v. d. direktorja TV Slovenija Valentina Areha.

Ta je iz ukrajinskega glavnega mesta že poročal o kaotičnem stanju in razdejanju v glavnem mestu, kamor se je novinarka ekipa prebila v nedeljo popoldne. »Nahajamo se na območju srditih spopadov v okolici glavnega mesta, kjer ruske specialne enote poskušajo obkoliti ukrajinsko prestolnico,« je med drugim sporočil.

Iz Kijeva se oglaša Valentin Areh FOTO: Tv Slovenija

Areh je bil sicer septembra lani imenovan za vršilca dolžnosti direktorja TV Slovenija, potem ko je bila s položaja direktorice razrešena Natalija Gorščak. Iz RTV Slovenija so nam pojasnili, da se mu je polletni mandat iztekel 20. marca 2022, to funkcijo pa je zdaj do imenovanja novega direktorja ali direktorice prevzel generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough. »Glede na razsežnost vojne v Ukrajini bo to območje pokrivalo več novinarjev, tudi dopisniki RTV Slovenija. Ker ima Zdravko Areh številne dolgoletne izkušnje s poročanjem iz vojnih območij, bo s svojim delom in snemalno ekipo lahko obogatil vsebino programov na RTV Slovenija,« so še dodali.