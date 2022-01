Ste videli, kakšen je danes Jurij Bradač in kaj počne? (FOTO in VIDEO)

Mariborski reper Savastano je izdal novo hiphopovsko skladbo Debeli, v spotu pa gostil tudi igralca in manekena Jurija Bradača (umetniško Yuri Bradac), ki si ga je svetovna javnost zapomnila predvsem po vlogi v spotu glasbenice Lady Gaga Bad Romance.

Glavna akterja sta se spoznala med snemanjem kadrov v znani mariborski restavraciji Novi svet, Bradač pa naj bi bil tako navdušen nad skladbo, da se je odločil nastopiti v spotu. »Odigral je sceno posneto v novovaškem podhodu, v kateri drži dve kapsuli in s tem simbolizira izbiro med dobrim in slabim življenjem,« so pojasnili v Savastanovi ekipi.