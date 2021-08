Ste videli, kako ga je zajahala voditeljica s POP TV? (FOTO)

Voditeljica, ki smo jo gledali v šovu Zveze plešejo na POP TV, je laniA ne le izpit, takrat si je omislila seveda tudi motor. Jekleno mrcino znamke Honda je poimenovala Muca.In svojo ljubezen do motorjev rade volje kaže tudi z objavami na spletnih omrežjih.Tako je v eni zadnjih sporočila: »Kateri je vaš najljubši glagol? Jesti, spati, migetati? Moj je sigurno.. Plapolati. “Plapolanje” je tisti del svobode, kjer se sicer trdno držimo svoje baze, a pustimo vsem pojavom, ki nas srečajo skozi življenje, da nas ponesejo, zaovijejo, prevetrijo, rahlo odnesejo in osvežijo.«Globokim mislim je seveda dodala seksi fotografijo, kjer pozira na motorju in po pričakovanjih požela oblilo pohval.