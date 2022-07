Ste videli, kaj se je zgodilo znani Slovenki? Po hudi reakciji opozarja slovenske starše

Da so navidez nedolžne tetovaže s kano, ki si jih otroci tako radi omislijo zlasti poleti na morju, lahko zelo nevarne, je na svojem blogu Oopsi opozorila podjetnica Urška Pavčnik. Opisala je, da se mlajšemu sinu na mestu, kjer je imel tetovažo. Na koži sta se mu pojavili rdečina in oteklina – dejansko v znamenju okostnjaka, kakršnega so mu narisali na ulični stojnici. Ker se je situacija vsak dan slabšala, je prosila tudi za antibiotično kremo, ki je na koncu le pomagala.

Pri tem je opozorila vse, ki so morda že imeli tetovaže, pa doslej nobenih težav, da lahko vedno pride do hude alergijske reakcije in okužbe. Zapisala je tudi, da so se ji oglasile številne sledilke s podobnimi izkušnjami in bila šokirana nad zgodbami: nekaterim so se brazgotine zaradi tetovaž poznale celo več let.