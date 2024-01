Ste videli, kaj je zdaj objavil Robert Golob (FOTO)

Predsednik vlade Robert Golob je v teh dneh očitno obujal spomine. Z objavo na Instagramu se je spomnil na svoje osnovnošolske dni in s svojimi sledilci delil fotografijo, ki je nastala ob koncu njegovega osnovnošolskega izobraževanja.

»Jaz, 8. razred. Ob koncu osnovne šole je bilo vse preprosto. Sanje so bile na dosegu roke, sklenjena prijateljstva so bila večna. Življenje se je slikalo, kot da ni meja. Pol leta kasneje, pa …. ni bilo več tako. Srednja šola. Naučila me je samostojnosti, discipline in odgovornosti. Ampak na koncu sem vendarle spoznal, da je to bilo eno najlepših obdobij mojega življenja,« je zapisal.