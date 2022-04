Ste videli, kaj je pokukalo izpod obleke Golobove podpredsednice (FOTO)

V ljubljanski Cvetličarni se je v nedeljo plesalo. V štabu stranke Gibaje Svoboda so novoizvoljeni poslanci in podporniki stranke bučno proslavili zmago na parlamentarnih volitvah. Med množico smo opazili tudi nekaj znanih obrazov, a vse oči so bile uprta v podpredsednici stranke Marto Kos in Urška Klakočar Zupančič.

Medtem ko je bila Marta Kos elegantna v belem, je Klakočar Zupančičeva nosila elegantno črno obleko s čipko izpod katere je pokukala tetovaža.

Urška Klakočar Zupančič FOTO: Črt Piksi

Ni pa bila Klakočar Zupančičeva edina, ki je s tetovažo na volilno nedeljo pritegovala pozornost. V Cankarjevem domu sta jo pokazali tudi Tanja Fajon in Maja Sodja.