Ste videli, kaj je počel Borut Pahor? Bralka ogorčena (FOTO)

Na spletno uredništvo Slovenskih novic je pisala starejša bralka iz Ljubljane. Sporočila nam je: »Hčerka me je opozorila na objavo na instagramu. Na fotografiji je naš bivši predsednik države Borut Pahor. Očitno je bila slika posneta na letališču, on pa samovšečno skoraj leži na stolu, z nogo na stolu.«

»Že otroke učimo, da nog ne smejo dajati na stol ali kavč, in to sprejmejo kot nekaj normalnega. No, potem pa to počne nekdanji prvi mož naše države. Če bi bil otrok, bi mu starši najbrž navili ušesa, ker pa je odrasel mož, mu lahko le povemo, da se tako res ne obnaša in da čevlji sodijo na tla, ne pa na stol, na katerem bo nekaj trenutkov kasneje sedel kdo drug,« je zaključila bralka Marija iz Novega mesta.

Se strinjate z njo?