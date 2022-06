Ste videli, kaj je ob 3.29 ponoči objavila Miša Molk?

Leta curljajo, lepo in umirjeno, ugotavlja voditeljica Miša Molk, ki jo širna Slovenija pozna z malih zaslonov nacionalne televizije. Z njimi prihajajo tudi spremembe: daljše krilo, bolj zakrit dekolte, tudi nižje petke na čevljih, izostri se pozornost, pričakovanja pa se znižajo. »Prepirati se ti več ne da, zapletati se v konflikte še manj, lesti komu v rit pa sploh ne.« V objavi na facebooku, ki je svetu postala dostopna ob 3.29 ponoči, je pisala tudi o preganjanju libida: »Tako močno te vse okoli draži in vznemirja,… da si spet pubertetnica. Tokrat brez mozoljčkov in brez zardelih lic.«

A z leti pridejo tudi nekatere tegobe, priznava. Ne vidi dobro ne na blizu ne na daleč pa sivo mreno ima tudi. A vidi še vedno dovolj dobro, saj v nadaljevanju razkriva, da moškega, ki ji je všeč, ne gleda več izpod čela, temveč naravnost v oči: »To je pa dobro, da je namreč nekam poniknila tista dekliška sramežljivost, ki si nevede vedno potapka ustnice, namesto, da bi kaj rekla…«

»Ni tako švoh nabirati leta, sicer bi bilo vse po starem. In prav s tem bi zapravljali leta,« je zaključila.

Celoten zapis, ki je precej bolj obsežen, najdete na Mišinem facebook profilu.