Ste vedeli? Za poslanko kandidira tudi hčerka tega znanega poslanca

Poslancu SDS Marijanu Pojbiču, ki je v slovenski javnosti znan po svojih doživetih nastopih, bi se lahko v šestem sklicu v poslanski klopi pridružila tudi hčerka. Klavdija Operčkal, s katero se pogosto rad tudi pohvali na družabnih omrežjih, namreč kandidira za poslansko na listi SDS v četrti volilni enoti v osmem volilnem okraju – Ljubljana Bežigrad 1.

»V politiki primanjkuje vizionark z nogami trdno na tleh, zato verjamem, da lahko naredim razliko. V življenju se držim reka: Ne stori drugemu tega, česar nočeš, da drugi storijo tebi. S poštenim delom, jasno vizijo in predanostjo bom upravičila zaupanje volivk in volivcev,« se glasi njeno vodilo, ki so ga objavili strani stranke.

Operčkalova je sicer že dolga leta del SDS ekipe. Trenutno je zaposlena kot predstavnica za stike z javnostjo v vladni službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodi minister Zvonko Černač. V mlajših letih pa se je ponosno sprehajala tudi modnih brveh in je sodelovala na lepotnih tekmovanjih.